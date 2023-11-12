تشافي يلوم نجوم برشلونة؟ .. "لا يمكننا تلقي مثل تلك الأهداف"

المدير الفني يطالب ببعض الهدوء!

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على ضرورة ألا يتلقى فريقه أهدافًا سريعة ومن أخطاء ساذجة مثل ذلك الذي جاء ضد ديبورتيفو ألافيس في مباراة الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أنا واضح، نحن سنتحسن، لقد لعبنا مباريات عظيمة وعلينا العودة، الهدف المبكر تسبب في بعض عدم الاستقرار".

وأضاف: "لا يمكننا أن نستقبل مثل تلك الأهداف، هذا غير مقبول، لقد تخلينا عن الكثير من حذرنا وتلقينا مثل هذا الهدف كثيرًا، وكوندي عانى في مركز قلب الدفاع، وكان يجب تغيير مركزه".

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وأكمل: "الجو العام غير عادل، لأنه يؤثر فينا، لدينا الكثير من الشباب، وهذا يولد الكثير من التوتر، ولا يلعبون وهم يشعرون بحرية".

وأنهى كلماته: "يجب أن نعطي اللاعبين بعض الثناء، لعبنا بشكل سيئ للكثير من الوقت، لكن يجب أن نشيد بالشخصية، وحققنا الفوز من اللعب بشكل جيد لـ 30 دقيقة".

جدير بالذكر أن برشلونة بتلك النتيجة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، خلف المتصدر جيرونا بأربع نقاط، وريال مدريد صاحب المركز الثاني بنقطتين.