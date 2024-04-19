تشافي يلجأ إلى "مفاتيح الإطفاء" لإصلاح ما أفسده جوندوجان قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد!

حالة من عدم الاستقرار داخل غرفة ملابس الفريق

هزة هائلة تعرض لها نادي برشلونة الإسباني خلال الأيام الماضية، بسبب الكلمات التي خرج بها إلكاي جوندوجان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة خسر بنتيجة 4/1 على ملعبه في إياب دور الثمانية أمام باريس سان جيرمان ليودع دوري الأبطال، وكانت لحظة طرد رونالد أراوخو في وقت مبكر من الشوط الأول بمثابة السبب الرئيسي في هذا الوداع الصادم، بعدما كان برشلونة متقدمًا بهدف دون رد عقب فوزه 3/2 في مواجهة الذهاب.

جوندوجان خرج في تصريحات صحفية بعد المباراة، ليهاجم ما فعله أراوخو، مشيرًا إلى أن هذه اللقطة تسببت في إهداء باريس التأهل، ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تصريحات لاعب الوسط الألماني تسببت في أزمة هائلة داخل غرفة الملابس مما دفع بعض نجوم الفريق للتدخل.

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وأوضحت أن المدرب تشافي هيرنانديز يعتمد بشكل أساسي في هذه المواقف على أول قائدين بالفريق، وهما سيرجي روبيرتو والحارس مارك تير شتيجن، حيث يعتبرهما بمثابة "مفاتيح الإطفاء" في الأزمات، خاصة الأول الذي يُجيد اللغة الإنجليزية ويستطيع التواصل بشكل جيد مع جميع اللاعبين.

وقالت إن روبيرتو سيكون من العناصر الحاسمة لتهدئة الأجواء سريعًا قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد القادم، لأنه يُنظر إليه داخل الفريق كمرجع لباقي اللاعبين بسبب تخرجه من أكاديمية النادي.

ومن جانبه سيستغل تير شتيجن كذلك خبرته الطويلة في مساعدة روبيرتو، مستخدمًا علاقته الطويلة وصداقته مع جوندوجان بسبب لعبهما معًا في منتخب ألمانيا.

وفي النهاية لا يبدو أن هذه الأزمة ستطول كثيرًا، لأن الفريق مقبل على مواجهة هامة بالدوري الإسباني أمام ريال، لذلك قد يتخذ جوندوجان المبادرة للحديث والاعتذار عن تصريحاته أو توضيحها.