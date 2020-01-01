تشافي يكشف عن أفضل لاعب وسط ملعب في العالم حاليًا

هل جانبه الصواب في اختياره؟

أجرى تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد القطري، حوارًا صحفيًا مطولًا تحدث فيه عن عدد من القضايا أبرزها رأيه في أفضل اللاعبين الشباب في العالم وكذلك أفضل لاعب خط وسط حاليًا.

تشافي رُشٍح في فترة لتدريب برشلونة خلفًا لكيكي سيتيين، لكنه أعلن رفضه تولي هذا المنصب إلى حين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الإدارة في شهر مارس المقبل.

واعتبر تشافي حديثه أن ريال مدريد كان أصعب خصم واجهه في مسيرته، بينما أشاد بقرار انتقاله للعب والعيش في قطر مؤكدًا أنه كان القرار الأفضل في حياته.

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أسطورة البرسا قال "يظهر لي كيفن دي بروينه في مستوى آخر، إنه صارم للغاية ويمكنه أن يصنع الفارق، إنه أفضل لاعب وسط في العالم وصغير في السن نسبيًا".

وتابع "مبابي يمتلك قوة بدنية مميزة، ومن الناحية التكتيكية هو جيد أيضًا، إنه شاب للغاية وأظن أنه الرجل المثالي لصناعة الفارق".

واستطرد "فان دايك لديه الصفات القيادية إلى جانب قوته البدنية الكبيرة وقدرته التكتيكية الاستثنائية".

"ريال مدريد هو أصعب خصم واجهته في حياتي نظرًا لعدة عوامل مثل المنافسة والتاريخ بيننا وعقلية الانتصار التي لديهم".

وأتم "الذهاب إلى قطر كان أحد أفضل القرارات التي اتخذتها في حياتي، الناس محترمون جدًا ولا توجد جرائم هنا، إذا رفضت ثقافتهم ودينهم فهم يحترمونك أيضًا إنهم مثل إسبانيا من ناحية لم الشمل، أنا وأسرتي سعيدون هنا".

يذكر أن تشافي في أول مواسمه كمدرب للسد القطري عجز عن الحفاظ على لقب الدوري وخرج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا.