تشافي يغدر بـ"خليفة بوسكيتس".. برشلونة لم يتحرك إليه أبدًا!

المدرب الكتالوني يعرف جيدًا أن النادي يحتاج صفقة مكان أسطورته

تفاصيل جديدة يتم كشفها عن إدارة برشلونة لملف صفقته المحتملة في خط الوسط، وهذه المرة أصابع اللوم تتجه نحو تشافي هيرنانديز في طريقة إدارته للملف.

برشلونة كان على تواصل مع جيدو رودريجيز من أجل الصفقة، لكن التواصل توقف ولم يأخذ النادي الكتالوني أي خطوة رسمية تجاه الأرجنتيني الدولي وبطل العالم مع بلاده.

تشافي تواصل مع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا وقال له نصًا: "لا ترتبط بأي نادٍ.. نحن معجبون بك كثيرًا!".. وذلك وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

إلا أن أيًا من ديكو أو ماتيو أليماني لم يأخذا أي خطوة تجاه لاعب ريال بيتيس، وهذا ما يثير الانتقادات تجاه برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز الذي اتخذ نفس الخطوة تجاه مارتن زوبيمندي وأوريول روميو وإلكاي جوندوان.

يأخذ تشافي المبادرة بمكالمة اللاعبين شخصيًا، دون أن يتحرك برشلونة تجاههم بشكل رسمي، وهو أمر بات معروفًا للاعبين قبل الصحافة والمتابعين.