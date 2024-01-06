تشافي يضغط على لابورتا: أريد هذه الصفقة!

يعتقد الإسباني أن التعزيزات ضرورية

يستهدف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، إبرام صفقة شتوية ثانية خلال الميركاتو الجاري، بعد انضمام فيتور روكي من أتلتيكو باراناينسي.

ويأمل برشلونة أن يكون عام 2024 أكثر نجاحا من الأشهر القليلة الأخيرة في 2023، حيث عانى العملاق الكتالوني هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط خلف ريال مدريد وجيرونا.

ومن أجل تحسين الوضع، يعتقد تشافي أن التعزيزات ضرورية، في ظل معاناة الفريق مؤخرا من الإصابات.

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وذكرت صحيفة سبورت، أن وصول روكي لا يكفي المدرب الإسباني الذي يلح من أجل التعاقد مع لاعب وسط، لدرجة أنه "أصر على ديكو (المدير الرياضي) وجوان لابورتا (الرئيس) بضرورة إتمام صفقة هذا الشهر".

وأضافت: "لن يحدث ذلك، إلا إذا أنجز برشلونة بيع استوديوهات النادي، والذي بدا مرجحا بشكل متزايد خلال اليومين الماضيين".

ويحتاج تشافي للاعب وسط يمكنه اللعب كمحور وأيضًا في قلب الدفاع، ويعد أليكس جارسيا مناسبا تمامًا، لكن صفقة نجم جيرونا لا تبدو مرجحة للغاية، حسب "سبورت".