تشافي يشكر مودريتش ويؤكد: سأعطي الكرة الذهبية لميسي كل عام

ويفتقد اللعب مع زملائه السابقين.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد متوسط الميدان الإسباني، تشافي هيرنانديز، لاعب وسط السد القطري الحالي، وبرشلونة السابق، تفاجأه بإهداء الكرواتي لوكا مودريتش لقب الكرة الذهبية.

وكان مودريتش، لاعب منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسباني، قد أهدى الجائزة، للاعبي خط الوسط الذين لم يحظوا باللقب، وأختص الثلاثي، تشافي وإنييستا والهولندي ويسلي شنايدر.

وتحدث الإسباني تشافي أثناء تواجده في الكشف عن ملعب "لوسيل" في قطر والذي سيستضيف مباريات كأس العالم 2022.

وقال اللاعب المتوج بثلاثة ألقاب رفقة المنتخب الإسباني: "الأمر لطيف بالنسبة لي، الحقيقة أنا أقدره كثيراً".

وأضاف: "قد أعطيها لميسي كل عام في الحقيقة، لكن هذا لن يحدث".

وأكد تشافي أنه يفتقد اللعب بجانب ميسي وإنييستا وبوسكيتس وبيكيه، وجميع رفاقه في برشلونة، لكنه أعرب عن سعادته بالتواجد في قطر حيث يلعب مع السد للعام الرابع.

وكان تشافي قريبًا من الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا، لكن فشل السد بعد الخروج من نصف نهائي المسابقة، ليحقق 3 ألقاب مع الزعيم القطري.