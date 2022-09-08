تشافي يشبه ديمبيلي بنيمار ويسخر من بذخ باريس سان جيرمان

أبرز تصريحات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بعد الفوز على فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا.

أثنى تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني على الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم "البلوجرانا"، بعد الفوز الذي حققه فريقه على حساب فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23، لدرجة أنه شبه مستواه بأفضل مستوى للبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

برشلونة تمكن من تحقيق فوز عريض على فيكتوريا بلزن بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" لحساب المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا بايرن ميونخ الألماني وإنتر الإيطالي.

وشهدت المباراة تألقًا واضحًا من ديمبيلي، الذي صنع هدفين من خماسية برشلونة، بالإضافة إلى نجاح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل ثلاثية.

ماذا قال تشافي؟

مدرب برشلونة قال في تصريحات بعد المباراة عن وضع ديمبيلي: "إنه سعيد ويستمتع بما يفعله، هذا مهم بالنسبة لي وللمجموعة".

وأضاف: "إنه يصنع الفارق، يمرر ويسجل، هو في لحظة جيدة، لقد رأيت ديمبيلي دائمًا بهذا الشكل".

وتابع: "لم أشاهد الكثير من اللاعبين الذين يملكون مثل هذه القدرة في موقف واحد ضد واحد، إنه في نفس مستوى نيمار، وأنا سعيد جدًا من أجله".

لن نفعل مثل باريس!

تشافي علق أيضًا على الجدل الذي أثير في الأيام القليلة الماضية، بشأن سفر نادي باريس سان جيرمان لمواجهة نانت في الدوري الفرنسي باستخدام طائرة خاصة.

ومع الانتقادات التي تعرض لها باريس سان جيرمان حول السفر بالطائرة في رحلة تستغرق أقل من ساعتين فقط بالقطار السريع، فإن سخرية كريستوف جالتييه مدرب نادي العاصمة الفرنسية من الأمر جعل الأمور أسوأ.

وقال تشافي عن الأمر: "إذا طلبت منا الحكومة السفر باستخدام وسائل أكثر استدامة، فإن برشلونة أكثر من مجرد نادٍ، سوف نستمع إليهم ونقوم بالأمر".