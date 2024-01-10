تشافي يسخر بسبب انتصارات برشلونة "الضعيفة" .. ويتحدى الحكام: لن أغير أسلوبي!

حديث تشافي قبل مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

رد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للعملاق الإسباني برشلونة، على الانتقادات التي يتعرض لها؛ بسبب اعتراضاته المستمرة على الحكام، وآخرها في مباراة فريقه أمام بارباسترو، في بطولة كأس الملك.

برشلونة فاز بصعوبة (3-2) على بارباسترو، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، في مباراة شهدت اشتباك تشافي ومساعده أوسكار هيرنانديز مع الحكم الرابع، ودكة بدلاء الفريق المنافس.

وأكد تشافي في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، على أنه لن يغير من أسلوبه أبدًا؛ قائلًا: "أنا شخص حماسي.. أريد دائمًا أن يفوز فريق قلبي برشلونة؛ لذلك أدافع عن مصالحه في المباريات".

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وقلل الأسطورة الإسبانية، من أهمية الأحاديث الكثيرة بشأن فوز برشلونة، بفارق هدف وحيد فقط في 19 مباراة، معتبرًا أن الأهم بالنسبة له؛ هو تقديم كرة قدم جميلة والحصول على الثلاث نقاط؛ وهو ما اقترب منه العملاق الإسباني بالفعل؛ على حد قوله.

وأضاف تشافي هيرنانديز ساخرًا: "سأعمل على الفوز بالحد الأدنى من الأهداف على أوساسونا، في مباراة المربع الذهبي بمسابقة كأس السوبر الإسباني، ثم في النهائي بعد التأهل"، معربًا عن ثقته الكبيرة في تتويج برشلونة بالبطولة والحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الرياضي الماضي.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تستضيف كأس السوبر الإسباني على أراضيها؛ حيث يواجه ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد، في نصف النهائي الأول، على أن يضرب برشلونة موعدًا مع أوساسونا، غدًا الخميس.