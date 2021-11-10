تشافي يستقر على أولى تدعيمات الشتاء.. لاعب كرهه كومان!

يستهدف تشافي هيرنانديز إلى زيادة الجودة الهجومية في برشلونة، أمر بديهي اتفق معه فيه سلفه رونالد كومان، ولكن اختلفت طرق كليهما في تحقيق تلك الغاية، فمدرب السد القطري السابق يرى في من أخرجه الهولندي من كامب نو، ترينكاو، فرصة مثالية لتحقيق ما يريد هذا الموسم.

وانضم ترينكاو إلى برشلونة في صيف 2020 قادمًا من سبورتينج براجا البرتغالي نظير 31 مليون يورو، لكنه لم يقنع كومان بقدراته، ليخرج معارًا بعد عام وحيد إلى وولفرهامبتون مع وجود بند أحقية الشراء الصيف المقبل مع النادي الإنجليزي.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية في تقرير لها زعمت أن تشافي سيطلب قطع إعارة ترينكاو مع وولفرهامبتون وعودته مرة أخرى إلى برشلونة إيمانًا منه بقدرة صاحب الـ21 عامًا على تقديم الإضافة الهجومية في مركز الجناح، الذي لا يوجد به خيارات كثيرة للبلوجرانا.

باستثناء عثمان ديمبيلي المصاب دائمًا، لا يتواجد في برشلونة من يمكن نعته بالجناح الصريح، مما يضع خطط تشافي للاعتماد على طريقة 4-3-3 في مهب الريح، باعتبار أنه إن اعتمد على ممفيس ديباي أو فيليبي كوتينيو أو حتى أنسو فاتي، فلن يقدموا جميعًا ما يصبو إليه الجمهور الكتالوني.

بيكيه أول ضحايا "قواعد تشافي".. إلغاء مقابلة تلفزيونية لمدافع برشلونة

لهذا، يرى تشافي أن ترينكاو يمكنه تقديم ما يحتاجه برشلونة بالفعل في مركز الجناح، خاصةً وأنه تأقلم بصورة جيدة مع وولفرهامبتون وقدّم في المباريات التي ظهر بها أداءً يوحي بقدرته على الظهور بمستوى جيد رفقة البرسا شريطة أن يحصل على الثقة التي افتقدها إبان فترة كومان.

تكمن الأزمة الوحيدة في إعادة الدولي البرتغالي إلى برشلونة بأن على إدارة جوان لابورتا حينها دفع تعويض لوولفرهامبتون، فالذئاب دفعوا 6 ملايين يورو للحصول عليه معارًا ويحق لهم شرائه في الصيف المقبل نظير 30 مليون يورو.

وظهر تريناكو رفقة وولفرهامبتون هذا الموسم في 9 مباريات بمختلف المسابقات نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد ببطولة كأس كاراباو.

مع برشلونة في العام الماضي، لعب ترينكاو 42 مباراة غالبيتهم كبديل، وسجل ثلاثة أهداف مع صناعته لهدفين آخرين.