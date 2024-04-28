تشافي يستفيق أخيرًا.. كانسيلو مهدد في برشلونة بعد كوارث باريس والكلاسيكو!

كانسيلو مهدد في برشلونة...

كشفت تقارير صحفية عن استعداد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، للقيام بعدة تغييرات في مباراة فريقه المقبلة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن يستضيف برشلونة، نظيره فالنسيا مساء غد الإثنين، على ملعب مونتجويك، ضمن ختام مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية فإنه وبالرغم من اقتراب برشلونة، خسارة لقب الدوري بشكل رسمي، إلا أن تشافي يتمسك بالحصول على المركز الثاني، الذي يجعله يشارك في كأس السوبر الموسم القادم.

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وأشار التقرير إلى أن تشافي يدرس عدم الاعتماد على كانسيلو، في مباراة فالنسيا، خاصة بعد مستواه والأخطاء التي وقع فيها اللاعب والتي كلفت الفريق الكثير أمام باريس سان جيرمان، في دوري الأبطال، وريال مدريد في الدوري.

ووفقًا لصحيفة "آس" فإن الخط الخلفي أمام برشلونة، لن يشهد أي تغييرات باستثناء كانسيلو، بينما قد يدفع تشافي فيرمين لوبيز في وسط الملعب، وكذلك قد يشارك فيران توريس، بشكل أساسي في الخط الأمامي، لإراحة لامين يامال، أو رافينيا.