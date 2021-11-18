تشافي يستعين بالتكنولوجيا لعلاج مشاكل برشلونة التكتيكية!

كشفت تقارير في إسبانيا عن استعانة تشافي بتقنية حديثة في المجال التدريبي من أجل تطوير أساليب تدريبات برشلونة ومعالجة الأخطاء التكتيكية.

ويستعد المدرب الجديد لخوض مباراته الأولى كمدرب للفريق عندما يلعب مع إسبانيول في ديربي الإقليم الإسباني لحساب الليجا.

ما هي التقنية الجديدة التي سيستعين بها تشافي؟

بحسب صحيفة "موندو"، سيستعين تشافي ببرنامج يحلل المباريات تكتيكياً بشكل تلقائي، ويعرض الأمر مباشرة للاعبين والجهاز الفني.

وأضاف التقرير أن تشافي استعان بالبرنامج في فترته بقطر مع فريق السد، وكان خير عون له في تحسين أداء الفريق وشرح التحركات للاعبين وتطبيق الخطط.

من أين أتى البرنامج الذي يستعين به تشافي

اخترع البرنامج جوان فيلا، أحد أساتذة تشافي السابقين ومدربيه بقطاع الناشئين ببرشلونة، والذي توجه بعد ذلك لتطبيع معرفته بتكتيك اللعبة بالمجال الحديث الإلكتروني.

وأضافت الصحيفة بتقريرها أن شركة "كونيا" استعانت بفيلا لتطوير البرنامج الذي يحظى برواج كبير في الوسط التدريبي الإسباني، إذ يستعين به عدة مدربين أبرزهم مدرب فياريال أوناي إيمري.

وينتظر أن يتحدث تشافي للإعلام مساء الجمعة بالمؤتمر الصحفي الخاص بلقاء إسبانيول، والذي قد يكشف فيه عن ملامح خطته وأسلوب لعبه بمباراته الأولى.