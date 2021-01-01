تشافي يُرشّح إسماً مفاجئاً لخلافة رونالد كومان

لم يُرشّح نفسه للمنصب.. بل طرح إسماً من خارج اللائحة المتداولة

بالرغم من إعطاء الثقة الكاملة من قبل إدارة برشلونة الجديدة للمدرب رونالدو كومان، إلا أن الاسئلة عن خليفته ما زالت تتردد من قبل الصحفيين، وبالأخص عندما يكون الضيف تشافي هيرنانديز، الرجل الذي كان مقرراً له أن يكون في سُدة تدريب النادي الكتلوني قريباً.

وفي هذا السياق أشار تشافي هيرنانديز في حديثٍ صحفي إلى أن مدرب منتخب ألمانيا الحالي يواكيم لوف قد يكون خياراً "مناسباً جداً" لبرشلونة، واصفاً إياه بـ"المدرب النخبوي".

وكان يواكيم لوف أعلن في وقت سابق أنه سيتنحّى عن منصبه مع نهاية بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل، فاتحاً باب الاحتمالات على مصراعيه ضمن دوامة من الأندية التي قد تكون مهتمة بخدمات بطل العالم السابق.

وقال تشافي: "يواكيم لوف يُعتبر خياراً نُخبوياً بالنسبة لبرشلونة، هو مدرب كبير وتعامل مع كبار اللاعبين، كما أن أسلوبه يُناسب جداً برشلونة ويُذكرني به، وعلينا ألا ننسى أيضاً أنه بطلاً للعالم".

وفي تصريح سابق كان المدرب الألماني كشف أنه يتعلّم اللغة الاسبانية ما عجّل بالتخمينات الصحفية بأنه بالفعل قريب من قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة، لكنه الكفّة أقرب للنادي الملكي وفق تقرير أعدته مؤخراً صحيفة "الماركا" المقربة من ريال مدريد التي لفتت أن إدارة الملكي تنظر بعين الإعتبار للوف كخليفة لزين الدين زيدان الذي تُشير أوساطه الى أنه ينوي الرحيل مع نهاية الموسم.

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