تشافي يرد بقوة على المنتقدين: برشلونة لن يلعب دور المُهرج في دوري الأبطال!

المدرب الكتالوني يخرج للدفاع عن فريقه بعد عبور نابولي

TOD TV

سهام قوية قرر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة توجيهها للمنتقدين، بعد تأهل الفريق لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب نابولي.

برشلونة تعادل بهدف لكل فريق على أرض الفريق الإيطالي، ليفوز بملعب مونتجويك، مساء الثلاثاء، بنتيجة 3/1، حيث سجل ثلاثية الفريق الكتالوني فيرمين لوبيز، جواو كانسيلو وروبرت ليفاندوفسكي، وأحرز أمير رحماني هدف نابولي الوحيد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تشافي خرج بعد المباراة قائلًا للصحفيين:"أردنا السيطرة من البداية، إلكاي جوندوجان ساعدنا وبالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، لعبنا واحدة من أفضل المباريات هذا الموسم واتخذنا خطوة هامة للأمام، يجب علينا الشعور بالفخر في هذا اليوم المهم".

تابع مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على منصة TOD

وأضاف:"هناك ضغوط هائلة على اللاعبين، أخبرتهم أن يهدأوا، كانت هناك الكثير من الانتقادات غير العادلة، الصحفيون من برشلونة قالوا إن فريقنا سيكون بمثابة المُهرج في دوري أبطال أوروبا، هل نحن المُهرج الآن؟ إنها أحد أفضل لحظاتي كمدرب، نحن ننتظر القرعة ولكن دعونا نستمتع الآن".

وعن قرار رحيله:"لم يصدقني الناس وقالوا إنني خسرت غرفة تبديل الملابس وفقدت ثقة اللاعبين، لقد تلقينا انتقادات ظالمة وفي النهاية أظهرنا أننا مستعدون للمنافسة في أوروبا".

إمكانية تغيير هذا القرار:"ما حدث لن يغير أي شيء، يجب علينا التحلي بالهدوء والعبور خطوة بخطوة".

ركلة الجزاء:"لم أشاهدها ولكني أعتقد أننا كنا الأفضل واستحقينا الصعود بجدارة شديدة".

جدير بالذكر أن برشلونة تأهل لربع النهائي ليلحق بكل من آرسنال، مانشستر سيتي، ريال مدريد، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في انتظار ما ستسفر عنه مباراتي أتلتيكو مدريد وإنتر وبوروسيا دورتموند مع آيندهوفن، لتحديد الشكل النهائي لدور الثمانية من دوري الأبطال.

TOD TV