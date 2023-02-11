تشافي يرد على شقيق ليونيل ميسي ويمنح هدف النصر حرية تقرير مصيره

هل يرحل النجم المخضرم إلى الدوري السعودي؟

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن موقفه من التكهنات المحيطة بمستقبل الثنائي أنسو فاتي وسيرجيو بوسكيتس، وإمكانية رحيلهما عن الفريق.

وتطرق كذلك مدرب الفريق الكتالوني إلى تصريحات ماتياس شقيق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المعادية للنادي ورئيسه جوان لابورتا، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فياريال بالجولة 21 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي عن مستقبل فاتي:"نتوقع منه الكثير ولدي ثقة عمياء به ولكن يجب عليه أن يكون هادئًا ليعطي 100% عندما يظهر مع الفريق".

وأضاف:"هل فاتي لا يمكن بيعه؟ نعم ولا يمكن بيع أي لاعب لأن السوق انتهى، لا أفهم التكهنات حول مستقبله لأنني أؤمن به بشكل غير عادي".

وعن سيرجيو بوسكيتس الذي ارتبط بالانتقال للنصر السعودي فور نهاية عقده الصيف القادم:"هو يعرف الوضع الاقتصادي الذي يمر بها النادي، هناك شعور جيد للغاية بخصوص التجديد ولكن الأمر سيعتمد على ما يريد أن يفعله اللاعب لأنه يمتلك الحرية في تقرير مصيره".

تصريحات ماتياس شقيق ليونيل ميسي وإهانته لبرشلونة:"لقد اعتذر وانتهى كل شيء، أنا أعرف عائلة ميسي جيدًا، هم يشعرون بالامتنان تجاه برشلونة، لذلك لا يجب إعطاء الأمر المزيد من الأهمية لأنه اعتذر على كل حال".

الظهور الأول له أمام فياريال كمدرب لبرشلونة في نوفمبر 2021:"لم نستحق الفوز وقتها، التعادل كان النتيجة الأكثر عدلًا، هدف ممفيس في النهاية ساهم في منحنا الفوز، الآن الفريق تغير كثيرًا كما نضجت بشكل شخصي كمدرب".

عدم مشاركة بعض الصفقات الجديدة:"فرانك كيسييه كان صبورًا وأحدث الفارق في المباراة الأخيرة، الناس في عجلة من أمرهم والأجيال الجديدة تريد الوصول بسرعة كبيرة، ولكن على اللاعبين إدراك حقيقة أنهم في أفضل نادٍ في العالم".

مواجهة كيكي سيتيين المدرب الأسبق لبرشلونة:"هو يبحث عن نموذج لعب يشابه نموذجنا، يفضل امتلاك الكرة واستغلال العناصر المميزة في فريقه مثل داني باريخو وجيرارد مورينو الذي لا أعلم هل سيلعب أم لا".

يذكر أن برشلونة يلعب غدًا، الأحد، ضد فياريال، وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ53 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الثاني.