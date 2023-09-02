تشافي يرد على تقرير الحرس الوطني: برشلونة لم يستفد من التحكيم!

المدير الفني للنادي الكتالوني يتحدث عن التقرير الذي صدر اليوم!

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه لم يستفد من التحكيم طوال السنوات الماضية بالرغم تقرير الحرس الوطني الذي شدد على تعرض الحكام للضغط من قبل خوسيه ماريا نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام.

وقال تشافي: "لقد قلت ذلك بالفعل، خلال 17 عامًا مع الفريق الأول والآن كمدير فني، لم أشعر قط أننا نستفيد من التحكيم، أنا مختلف تمامًا مع تقارير الحرس الوطني".

وأضاف عن سوق الانتقالات: "نحن في وضع اقتصادي صعب فيما يخص اللعب المالي النظيف، لقد كان سوق انتقالات استثنائي لكننا سعداء ولدينا شعور إيجابي نحو الموسم الجديد".

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وعن حالة المنضمين حديثًا البدنية: "جواو فيليكس وكانسيلو بخير، وإينييجو انضم لقائمة المباراة وسنرى بالغد ما الذي سيحدث".

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جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط بعد التعادل في الجولة الافتتاحية أمام خيتافي.