تشافي يُدافع عن ميسي بعد إهداره ركلة جزاء أمام ريال مدريد!

دافع مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، ضد ما تعرض له من انتقادات مؤخرًا.

وكان ميسي عرضة للانتقادات بشدة بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام ريال مدريد بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم فوز بي آس جي في نهاية المطاف بهدف كيليان مبابي، لكن الصحف تحدثت عن أداء غير مقبول للدولي الأرجنتيني.

هذا ما جعل بعض الصحفيين يسألون تشافي حول رأيه في البرغوث بالمؤتمر الصحفي لمباراة نابولي بالدوري الأوروبي.

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بدوره، أجاب تشافي قائلًا "يلعب في باريس كما أنه ميسي، من الطبيعي أن يتعرض للانتقادات".

كما أضاف "إذا ركزوا فقط على ركلة الجزاء وإهدارها، فمن الطبيعي ألا يفعلوا سوى انتقاده".

وأتم "أتمنى له الأفضل، إنه صديقي، ولكل شيء قدمه لبرشلونة. إنه أفضل لاعب في التاريخ بالنسبة لي دون شك".

وكان ميسي قد أحرز هدفين فقط على صعيد الدوري الفرنسي هذا الموسم مع باريس حتى الآن.

لكن أوروبيًا، سجل البرغوث أفضل بتسجيله 5 أهداف.

في الموسم الأخير له ببرشلونة، سجل ميسي إجمالًا 38 هدفًا في 47 مباراة.