تشافي يدافع عن لاهوز ويوجه صدمة للجماهير قبل الميركاتو

هل يقوم النادي الكتالوني بأي تعاقدات جديدة؟

يؤمن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، بأن العقوبة التي تم فرضها على روبرت ليفاندوفسكي بالإيقاف لمدة 3 مباريات لم تكن مبررة.

ليفاندوفسكي تم إيقافه بعد تلقيه البطاقة الحمراء أمام أوساسونا بالدوري الإسباني، لتقوم المحكمة المركزية بالموافقة على الاستئناف المقدم من النادي الكتالوني، ليصبح اللاعب متاحًا لمواجهة إسبانيول.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي للقاء:"لقد فكرنا كثيرًا في حيثيات هذا الإيقاف، ليس الشيء الأفضل أن نعرف أنه أصبح متاحًا في هذا الوقت المتأخر، لكن العقوبة كانت غير مبررة ولا تتناسب مع الحدث".

وأضاف:"الآن سيكون علينا الانتظار لأنه يبدو أن المسلسل لم ينته بعد، أخبرونا أنه علينا الانتظار ليومين أو 3 أيام قبل معرفة القرار النهائي، لذلك نحن نعرف أنه يمكنه اللعب ضد إسبانيول ولكن لا نعلم ما سيحدث ضد أتلتيكو مدريد".

وعن الهجوم على الحكم ماتيو لاهوز بعد مباراة الأرجنتين وهولندا بكأس العالم:"أنا أحبه كثيرًا لأنه يتحدث مع اللاعبين وهذا شيء جيد، أدار العديد من المباريات لي كلاعب وأنا أؤمن بصعوبة مهمته".

وأما بخصوص نشاط برشلونة بسوق الانتقالات الشتوي:"أعتقد أنه سيكون سوقًا هادئًا، أنا سعيد بما لدي من لاعبين وسنحاول المنافسة على كل الألقاب بهذا الفريق".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ37 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.