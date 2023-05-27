تشافي يختلف مع جوارديولا بسبب العنصرية ويكشف مصير نجومه في الميركاتو

التلميذ يختلف مع أستاذه

ربما تكون من المرات القليلة التي يختلف فيها تشافي هيرنانديز مع أحد أهم عرابيه بيب جوارديولا، والأمر يخص رأي بيب في العنصرية.

تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بريال مايوركا تحدث عن المسألة من وجهة نظره، خصوصًا في أعقاب تصريحات جوارديولا بأنه "غير متفائل بانتهاء العنصرية في إسبانيا على المدى القريب"، فقال مدرب برشلونة: "أخالف بيب في هذا الرأي، إنها مسألة تعليمية وإذا ظللنا في مكاننا فلن نتطور، حتى لو توقفت اللعبة برمتها في اليوم التالي فلا يوجد أي داعٍ للإهانة، الأمر ليس له علاقة بالاتحادات أو برئيس الليجا، يجب القضاء على العنصرية نهائيًا".

لكن تشافي أكد أن "بيب هو أكثر الأشخاص تأثيرًا على عالم كرة القدم خلال آخر 15 عامًا، المدربون يحددون موقفهم من جوارديولا، قسم معه والآخر ضده، لكنه عادة ما يترك إرثًا غير اعتيادي، إنه مرجع لكل المدربين".

كما تطرق تشافي إلى وداعية نجمي برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، مؤكدًا أن قرار ألبا "كان قراره هو" وأن بوسكيتس "كان برشلونة سعيد الحظ أنه لم يتعرض لإصابات عديدة، حين خرج يايا توريه وجدنا أهم القطع" مشيرًا إلى أن بديله في برشلونة "غير معروف إلى الآن بسبب عدم اتضاح ما سيتم فعله حيال قواعد اللعب النظيف".

كما تناول وضعية لاعبه أنسو فاتي، قائلًا إنه "لم يتحدث معه إلى الآن حول مصيره" وإن الأمر أيضًا خاضع لما سيتم جلبه من مال وفقًا لقواعد اللعب المالي النظيف.

كذلك تطرق إلى مصير الجبهة اليسرى لديه، قائلًا إنها "لا تحتاج إلى أي تدعيم بوجود بالدي وماركوس ألونسو" مشددًا على أن "كوندي قطعة أساسية في برشلونة".