تشافي يخبر بيكيه بتقليص دوره .. ومدافع برشلونة يرد!

تشافي هيرنانديز يبدأ عملية الإصلاح في برشلونة وأول الضحايا جيرارد بيكيه.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قد اجتمع مع لاعبه جيرارد بيكيه وأكد له أن دوره في الفريق سيتم تقليصه في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب أصبح يمثل عبئًا على الفريق الكتالوني بسبب راتبه ومشاكله المختلفة.

وكان الصحفي جيرارد روميرو قد أكد أن تشافي قال لبيكيه في الاجتماع أن مشاكله الشخصية وكثرة إصاباته وعدم تركيزه في كرة القدم فقط هي أسباب رغبته في تقليص دوره مع الفريق.

وأوضحت "ماركا" في الوقت نفسه أن رد فعل اللاعب كان متفهمًا إلى حد كبير، حيث أخبر تشافي إنه لن يغادر برشلونة حتى إن تقلص دوره.

وأكد لزميله السابق في الملاعب ومديره الفني الحالي إنه سيساعد الفريق بكل طريقة ممكنة وبأي شكل يراه المدرب مناسبًا، وسيستمر مع الفريق لعام آخر على الأقل.

ويتبقى في عقد بيكيه مع برشلونة موسمان، وكان اللاعب ضمن أكثر من خفضوا راتبه بالفعل، وعلى الرغم من ذلك تريد الإدارة تخفيضه من جديد.

جدير بالذكر أن بيكيه عانى في الأسابيع الماضي من الانفصال عن شريكته شاكيرا، وكثرت الأخبار حول خيانته لها في وسائل الإعلام.