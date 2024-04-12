تشافي يحذر من رحيل نجم برشلونة .. ويجهز "مفاجأة جديدة" للجماهير

مباريات مصيرية تنتظر نادي برشلونة..

حذر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، مجلس الإدارة؛ من رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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تشافي أعلن في وقتٍ سابق، "الرحيل" عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مع أخذ راحة لمدة عام، قبل العودة إلى الساحرة المستديرة مجددًا.

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وعلى الرغم من إعلانه الرحيل.. شدد تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة وقادش، على ضرورة بقاء النجم الأوروجوياني رونالدو أراوخو، مدافع الفريق.

المدير الفني الإسباني قال: "إنه حاضر ومستقبل برشلونة.. يجب أن يبقى مع الفريق بنسبة 100%، لا مجال لرحيله أبدًا".

ويحظى أراوخو، باهتمام كبير من نادي بايرن ميونخ الألماني؛ مع أنباء عن إمكانية استغناء إدارة العملاق الإسباني عنه؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي يُعاني منها الفريق.

ومن ناحية أخرى.. جهز تشافي هيرنانديز، مفاجأة كبرى للجماهير البرشلونية، بإعلانه إمكانية مشاركة نجم جديد، في المباراة المرتقبة أمام قادش، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني.

وأشار تشافي، إلى إمكانية مشاركة المدافع السنغالي الشاب ميكائيل فاي، "لأول مرة" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام قادش؛ حيث أن اللاعب محط اهتمام الجميع، نظرًا للمستوى المبهر الذي يقدمه مع "الرديف".

وبخصوص قرار رحيله.. شدد تشافي، على أنه لم ولن يتغير أبدًا، مهما حدث؛ قائلًا: "اتخذت هذا القرار من أجل مصلحة الفريق.. رأينا جميعًا أن المستوى تحسن منذ ذلك الوقت".

وأخيرًا.. اعترف المدير الفني لنادي برشلونة، بأن تعثر فريقه في مباراة قادش أو الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد، في الجولة 32؛ قد يعني خسارة لقب الدوري، في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يبتعد - حاليًا - بفارق 8 نقاط عن العملاق العاصمي.