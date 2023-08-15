تشافي يحدد شرطين لبرشلونة للموافقة على ضم جواو فيليكس

مانشستر سيتي يحضر كطرف في الشرطين

حدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، مطالبه لجوان لابورتا رئيس النادي من أجل الموافقة على ضم البرتغالي جواو فيليكس.

برشلونة تخلى مؤخرًا عن جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي، ويبحث في السوق عن عنصر هجومي آخر لتعويض رحيله، وظهر فيليكس ضمن الخيارات المتاحة خاصة بعد تصريح عن حلمه بارتداء قميص النادي الكتالوني.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن تشافي لم يكن متحمسًا في البداية لصفقة فيليكس، ولكنه أصبح لا يُمانع في الوقت الحالي بشرط التعاقد مع ظهير أيمن ولاعب وسط هجومي.

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وأشارت إلى أن جواو كانسيلو هو الهدف الرئيسي في الوقت الحالي لحل أزمة الظهير، حيث تم التوصل بالفعل لاتفاق مع اللاعب في انتظار موافقة مانشستر سيتي.

وأما الصفقة الثانية فهي برناردو سيلفا ولكنها تبدو صعبة للغاية لأن مانشستر سيتي ليس على استعداد للتخلي عن اللاعب بأقل من 80 مليون يورو.

ولذلك الاحتمال الأقرب الآن هو ضم جيوفاني لو سيلسو من توتنهام على سبيل الإعارة لحل الأزمة الإبداعية التي يعاني منها الفريق بخط الوسط.

يذكر أن برشلونة قد يتخلى عن بعض اللاعبين هذا الصيف لتوفير بعض الأموال، وعلى رأسهم سيرجينيو ديست، فيران توريس، أنسو فاتي وكليمون لونجليه.