تشافي: واجهنا الخريطيات وكل تفكيرنا في دوري الأبطال

السد حقق فوزًا هامًا على الخريطيات في كأس أمير قطر

وجه الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، التهنئة للاعبيه، بعد الفوز على الخريطيات، ضمن منافسات كأس أمير قطر.

تشافي قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " سعيد بالفوز والتأهل بعد خوض مباراة صعبة للغاية امام الخريطيات، واجهنا فريق منظم ونهنئهم على الاداء".

تشافي تابع: "قدمنا مباراة جيدة وأحدثنا تغييرات، ولعبنا المباراة وكل تفكيرنا في مباراة دوري الأبطال، وكان بالإمكان تسجيل أهداف أكثر، ولكن بعد الهدف الثالث حسمت المباراة لصالحنا".

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المدرب الإسباني أردف: "سالم الهاجري تعرض لقطع في وتر أكيليس، وسيغيب لفترة طويلة، والموسم انتهى بالنسبة له، وهو لاعب مميز للغاية وكان في أفضل مستوياته، وسنفتقده كثيرًا خاصة وهو يساعد الفريق بشكل كبير".

وتحدث تشافي عن اللاعب المكسيكي الجديد، حيث قال: "فابيان لاعب مميز وهو يلعب في مركز رأس الحربة المتأخر وعلى الطرفين، وبالتأكيد سيكون مفيد كثيرًا للفريق، وهو لاعب جوكر يمتلك خبرة طيبة وأحد عناصر المنتخب المكسيكي".

واختتم مدرب السد تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن فابيان سيخدم الفريق بشكل كبير، ولكنه سيكون خارج قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا".

السد حقق الفوز على الخريطيات بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، في دور الـ16، ضمن منافسات كأس أمير قطر.