مدرب برشلونة لا يستطيع تصديق أن هناك انتقادات على الأداء أمام ريال مدريد

تطرق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز إلى العديد من الملفات التي تخص فريقه برشلونة في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

وأشاد تشافي بفريقه الذي فاز على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا قائلًا: "برشلونة هو أصعب نادٍ في العالم، إذا فزت في ملعب خصمك 1-0 وأنت تعاني من كل هذه الإصابات، وكنت في نادٍ آخر، لربما تم اعتبار هذا اليوم عطلة وطنية للأبد".

وأردف: "في برشلونة تكون الوضعية الوحيدة المقبولة أن تفوز مع استحواذ 70٪، فريق ريال مدريد حين يضغط عليك تكون الأمور صعبة، مدريد هو من جعلنا نعود إلى الخلف، السيناريو لم يكن كما خططنا له".

وعن عقوبته الإدارية بالخروج من أرضية ملعب المباراة ضد فالنسيا قال: "لا يهم.. ستكون المباراة أكثر شمولية من مقعد أعلى، سأستطيع رؤية العديد من الأشياء، الفارق الوحيد أنني لن أراها من على مقاعد البدلاء".

وتناول حالة لاعبيه المصابين، بيدري وعثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي، قائلًا: "بيدري وديمبيلي في طريقهما للعودة، وليفاندوفسكي يشعر بأحاسيس جيدة".

كما تناول لاعبه أنسو فاتي قائلًا إنه "مهم للفريق" وأشاد بفرانك كيسييه و"استغلاله الأمثل لدقائق اللعب التي حصل عليها" وماركوس ألونسو الذي وصفه بـ"التعاقد الرائع".

كما أثنى على تجديد عقد سيرجي روبرتو لعام إضافي رغم "الانتقادات التي يتعرض لها في الخارج لكنه رائع في غرفة الملابس" وألقى بالكرة في ملعب لاعبه سيرجيو بوسكيتس للتجديد مع النادي الكتالوني.