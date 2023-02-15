تشافي هيرنانديز يعترف: برشلونة لم يكن بمستوى دوري أبطال أوروبا!

المدرب الإسباني لا يرى فريقه أبرز المرشحين للتتويج بالدوري الأوروبي

مباراة شديدة الأهمية تنتظر برشلونة في ثمن نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد، يطمح البلوجرانا في توجيه رسالة لفرق البطولة أنه لم يأت إلا للتتويج.

عن هذه المباراة تحدث المدرب تشافي هيرنانديز في المؤتمر الصحفي الخاص بها قائلًا: "إنها مباراة قد تتعقد بسبب العديد من الأمور، يونايتد يعيش فترة غير عادية، لقد حان الوقت لرؤية يونايتد أخيرًا بهذا المستوى".

واعتبر تشافي أن برشلونة "ليس المرشح الأول للتتويج بالدوري الأوروبي، توجد فرق أخرى ذات قوة كبيرة وستكون المنافسة صعبة على هذا اللقب".

واعترف تشافي أن برشلونة "لم يكن بمستوى دوري أبطال أوروبا، علينا أن نكون صريحين، ولا يمكن العودة بالزمن، الآن علينا المنافسة على الدوري الأوروبي بكل قوة".

وأكد تشافي أن غياب ماركوس راشفورد أهم نجوم مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة عن مباراة الذهاب لا يعني الكثير لأنه يواجه "مانشستر يونايتد برمته وليس راشفورد فقط!".