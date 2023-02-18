تشافي هيرنانديز عن اتهامات برشلونة بالفساد: "عزلة قادش" أنستنا كل شيء!

تصريحات المدرب الكتالوني توحي بالمجهود الذي يبذله لإبقاء فريقه بعيدًا عن أي توترات

سئل مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، في مؤتمره الصحفي قبل المباراة المقبلة له في الدوري الإسباني ضد قادش حول اتهامات برشلونة بدفع رشوة إلى نائب رئيس لجنة الحكام سابقًا خوسيه إنريكيز نيجريرا.

ورد مدرب برشلونة مازحًا علىن كيفية إنجاز العمل هذه الأيام في غرفة الملابس وسط هذه الاتهامات قائلًا: "لقد تحدثنا اليوم عن قادش، لقد صنعنا مقطع فيديو لهم، وملأنا غرفة الملابس بمجسمات عن قادش"

وأردف ضاحكًا: "لقد قمنا بإجراءات عزلة كاملة في كل ما يتعلق بقادش".

وأضاف: "هذه هي أفضل طريقة ممكنة كي نركز على وظيفتنا دون مهاترات كثيرة، نبذل قصارى جهدنا من أجل استمرار المنافسة، لم نتحدث حتى عن هذه الاتهامات على مستوى المجموعة".