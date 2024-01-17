تشافي هيرنانديز: سأحزم حقائبي وأرحل عن برشلونة في هذه الحالة فقط!

النادي الكتالوني يمر بفترة تعثر..

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن وجهة نظره حول مستقبله في النادي الكتالوين بعد الإخفاق الكبير على مستوى السوبر الإسباني والهزيمة برباعية مذلة أمام ريال مدريد.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سلامنكا في كأس ملك إسبانيا: "جمعني حوار بلابورتا في الطائرة، جميعنا متحدون وأقوياء، الرئيس سعيد وبيئتنا تعمل للأمام، تتبقى لدينا 3 ألقاب وكل شيء متاح من أجل اللعب عليها، لابورتا لديه ثقة في الجهاز واللاعبين".

وأردف: "في اليوم الذي لن يكون اللاعبون واثقين فيه من مشروعي، سأحزم أغراضي وأعود، الهزائم في النهائيات حين تأتي من ريال مدريد لها ثفلها بالطبع، لكن الفريق قوي، مؤمن بالمشروع، صحيح أننا أبلينا بلاء سيئًا، لكن علينا أن نبلي بلاء حسنًا من أجل تكرار نجاح الموسم الماضي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد تشافي أن "هدف الموسم الأول لي كان أن نحتل المركز الرابع، أصبحنا في المركز الثاني واستمرت الأمور، الهدف الموسم الماضي كان تحقيق الليجا وأضفنا لها السوبر، نحن فوق مستوى التوقعات".

كما أكد أن "الموسم الحالي الهدف هو إحراز مزيد من الألقاب، نحن في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، إذا لم تتحقق الأهداف سأكون أول من يقول ذلك، نحن قريبون من النجاح رغم خسارة السوبر، هذه هي واقعيتي ولا يمكنني التحكم في كل ما بحدث بالخارج".