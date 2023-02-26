تشافي هيرنانديز بعد السقوط أمام ألميريا: إنه خطأي والمنافسة مع ريال مدريد صعبة علينا!

تشافي يلوم نفسه على خسارة برشلونة من ألميريا في الجولة 23 من الدوري الإسباني..

اعتذر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة إلى جماهير فريقه بعد الخسارة أمام ألميريا بهدف دون رد في مباراة الجولة 23 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب ألعاب البحر المتوسط، معقل الفريق الأندلسي.

برشلونة فرط في ثلاث نقاط ثمينة في صراع لقب الدوري الإسباني، بعدما تجمد رصيده عند 59 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقًا بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

تشافي قال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، والتي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "علينا الاعتذار إلى الجماهير، لقد ارتكبنا الأخطاء اليوم، لم أفهم الجزء الأول من المباراة، علينا أن نكون صادقين، لقد فشلنا".

وتابع: "ربما يكون التعب أو الإقصاء الأوروبي، لكن إذا أردنا الفوز بالدوري، علينا تغيير وضعنا وتغيير الكثير من الأشياء".

مدرب برشلونة وجه انتقادات لاذعة لنفسه أيضًا، حيث قال: "يجب أن أكتسب المزيد والمزيد من الحماس، لقد كان اليوم المثالي لعدم الفشل، ألوم نفسي، لقد ارتكبنا الأخطاء، يجب أن أنتقد نفسي، ولدينا فارق جيد في الدوري لأننا قمنا بالأشياء بشكل جيد حتى الآن".

وتطرق تشافي للحديث عن المنافسة مع ريال مدريد حيث قال: "الناس يعتقدون أننا ذاهبون نحو الفوز بالدوري بسهولة، لكن لا، نحن نتنافس ضد ريال مدريد، بطل الدوري الحالي ودوري أبطال أوروبا، سيكون الأمر صعبًا علينا".

وفي ختام تصريحاته، تحدث تشافي عن البطاقة الصفراء الخامسة له في بطولة الدوري، والتي حصل عليها أمام ألميريا، ما يعني أنه لن يتمكن من قيادة الفريق يوم الأحد ضد فالنسيا، حيث قال: "الحصول على البطاقات خطأي بالكامل، لأنني أحتج عندما لا يجب أن أفعل ذلك، لكن ذلك هو الغرض من الإنذارات، الآن سأبدًا من الصفر".