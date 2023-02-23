تشافي هيرنانديز: التدريب في إنجلترا؟ هذا ما سأفعله عندما أرحل من برشلونة!

تشافي يكشف عن خططه بعد انتهاء مسيرته مع برشلونة..

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن خططه بعد انتهاء عمله مع النادي الكتالوني، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي لا يفكر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

تشافي أجرى مقابلة مطولة مع صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية، تحدث فيها عن العديد من الأمور المثيرة للاهتمام، لكن الأبرز من بينها كان حديثه عن كرة القدم الإنجليزية.

وجاءت المقابلة قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وبرشلونة، في إياب ملحق دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، والتي تقام مساء الخميس على ملعب "أولد ترافورد".

وسُئل تشافي عما إذا كان يفكر سابقًا في التدريب في إنجلترا في المستقبل، إلا أن مدرب برشلونة قرر إغلاق ذلك الباب، مصرًا على أنه يركز بالكامل مع برشلونة.

وقال تشافي: "الأمر مستحيل، إنه ليس شيئًا حتى أفكر فيه في هذه المرحلة، لقد بدأت للتو مع برشلونة، ولدي شعور بأن فرصة تدريب برشلونة قد جاءت مبكرة جدًا".

وأضاف: "الحقيقة هي أنني لم أكن أتوقع ذلك، ولكن كانت تلك المرة الثانية أو الثالثة التي يتواصل فيها نادي عمري معي لتدريب الفريق، ولم أستطع الرفض".

وأردف: "في الوقت الحالي، أعتقد أنه عندما ينتهي وقتي مع برشلونة سأستغرق بعض الوقت للراحة، أنا سعيد حقًا ومرتاح في العمل مع لاعبين جيدين جدًا، يريدون حقًا القيام بأشياء رائعة".

كما تطرق تشافي للحديث عن الضغط المصاحب لتدريب برشلونة، حيث قال مختتمًا حديثه: "الضغط هنا هائل ووحشي، كل شيء موضع تساؤل، هذا ليس مثل إنجلترا، يوجد في برشلونة 30 برنامج إذاعي يتحدث عما يحدث يوميًا في النادي، لأكون صريحًا، لم أفكر حتى في التدريب في إنجلترا، إنها فكرة بعيدة بالنسبة لي".