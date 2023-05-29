تشافي: هذا موقفي من عودة ليونيل ميسي، ووضعت خطة الموسم المقبل

هل نرى ميسي بقميص برشلونة من جديد؟

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في حوار مطول مع صحيفة "سبورت" الإسبانية وبالتأكيد دار الحوار عن رأيه في عودة ليونيل ميسي المحتملة إلى النادي الكتالوني هذا الصيف.

المدرب الإسباني يرى أن مسألة عودة الأرجنتيني للعب في كامب نو، تعود إلى رغبته هو أكثر من توفير النادي الظروف المالية الملائمة لحسم الصفقة، كما تحدث عن رؤيته في حال تم الأمر وكيف سيؤثر ذلك على تشكيل الفريق في الملعب وطريقة اللعب.

وقال تشافي في حديثه مع "سبورت": "أنا المسؤول عن كرة القدم في هذا النادي، بالنسبة لي ليس هناك أدنى شك في أن عودة ميسي ستساعدنا في الجانب الكروي أبلغت الرئيس بذلك، ليس لدي أدنى شك أبدًا، بأنه سيساعدنا لأنه لا يزال لاعبًا حاسمًا، لا يزال يمتلك الشهية للفوز، لأنه قائد وأيضًا لأنه لاعب مختلف، ليس لدينا فريق بمواهب تشبه تلك التي كانت متاحة في عام 2010".

وأضاف: "أخبرت لابورتا أن عودة ميسي منطقية، لا شك على الإطلاق إنه مثالي لنظامنا وفكرنا، لدي خطة تكتيكية بتواجده معنا".

وأكمل تشافي: "على سبيل المثال وما الذي سيقدمه لنا ميسي؟ سيقدم لنا الموهبة، التمريرة الأخيرة، الكرات الثابتة، الأهداف تحسن في الثلث الأخير من الملعب، إنه لاعب مميز لذلك، وبالطريقة التي أرغب في اللعب بها، والطريقة التي نرغب في اللعب بها في الطاقم التدريبي، ليس هناك أدنى شك في أنه سيقدم لنا الكثير، ولكن ذلك يعتمد عليه".

وواصل: "في النهاية، أعتقد أن المبادرة في هذه اللحظة بيد ليو لا يوجد أدنى شك في ذلك".

وأردف: "أتحدث مع ميسي باستمرار، صحيح أننا فزنا بالدوري بعد رحيل ميسي وهذا يعتبر إنجازًا استثنائيًا، قد لا يُقدر ذلك، ولكن المخاوف التي كانت لدى جماهير برشلونة كانت عندما يرحل ليو، ماذا سنفعل؟ حسنًا، فالبارسا نجح في البقاء أعتقد أننا قمنا بإعادة بناء الفريق بشكل جيد جدًا، وهذا الدوري وكأس السوبر لهما جدارة مذهلة لتحقيقهما بدون أفضل لاعب في تاريخ هذا النادي وتاريخ كرة القدم العالمية".

وأتم: "من الصعب أن تتخيل نفسك في موقف لاعب فاز بكل شيء، لا أعرف ما الشكوك التي يمكن أن تكون لديها ربما لأنه مشروع آخر الآن، أن لاعبين مهمين ولديه علاقة جيدة معهم مثل بوسكيتس وجوردي يرحلون لا أعرف لست في رأسه، ومن خلال العلاقة التي لدي معه، أعتقد أنني كنت واضحًا جدًا، لديه الباب مفتوح أمامه هنا إذا كان يرغب في العودة، فلا يوجد لدي أدنى شك كمدرب، أي أدنى شك على الإطلاق أعتقد أنه سيقدم لنا الكثير وبالتالي، قلت في الأيام الأخيرة عندما سُئلت في المؤتمر الصحفي أنه يعتمد بشكل أساسي على قراره الشخصي".