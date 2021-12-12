تشافي: هدف برشلونة المركز الرابع، ولما لا ننافس على الدوري؟!

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن ناديه سيلعب هذا الموسم من أجل المنافسة على الصعود لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء أوساسونا والذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق، عقب أن تقدم برشلونة مرتين.

وقال تشافي: "التعادل ليس كافيًا، لكننا لعبنا بشكل جيد، وكان يجب أن نحتفظ بالكرة عندما كانت النتيجة تقدمنا بهدفين لهدف، ولم نفعل ذلك".

وأضاف: "لقد عانينا كثيرًا، ولم نكن نستطيع أن نلعب بهدوء ولم ننجح، في النهاية التعادل في تلك المباراة ليس كافيًا بالنسبة لنا".

وأردف: "لدينا دعم الشباب في تلك المرحلة الصعبة، ما يقدمونه من مجهودات يعد استثنائيًا، والفارق الذي يصنعونه واضح للجميع".

وأكمل: "علينا أن نستمر في الإيمان، هدفنا أن ننهي الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى، ولما لا ننافس على الدوري".

جدير بالذكر أن برشلونة يملك 24 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد مرور 17 جولة من البداية.