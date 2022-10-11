تشافي: نسعى للانتقام من إنتر وننتظر ليلة ساحرة في كامب نو

مباراة مثل النهائيات بالنسبة لمدرب برشلونة

رغم صعوبة الموقف في دوري أبطال أوروبا، إلا أن المدرب تشافي هيرنانديز يشعر بحالة من التفاؤل قبل مواجهة إنتر في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

رقم 3 يمثل حالة النحس التي يعيشها برشلونة أوروبيًا قبل موقعة كامب نو، غدًا الأربعاء، حيث يقع الفريق بالمجموعة الثالثة، ويأتي بالمركز الثالث ولديه 3 نقاط من 3 مباريات.

الفرصة سانحة من أجل تخطي هذا النحس، بفرصة أخرى للتعويض أمام الفريق الإيطالي، ليخرج تشافي في المؤتمر الصحفي للمباراة وهو في قمة التفاؤل لحدوث ذلك.

ماذا قال تشافي قبل لقاء إنتر؟

مدرب برشلونة قال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"سندخل بأسلوب هجومي وسنحاول التحلي بالشجاعة اللازمة، نحن نشعر بالحماس لخوض مباراة رائعة على أرضنا وقضاء ليلة ساحرة في كامب نو".

وأضاف:"علينا معرفة كيف نهاجم بشكل أفضل مما فعلنا على أرضهم، هذه المواجهة هي فرصتنا لتصحيح صورتنا، علينا أن نلعب كما فعلنا أمامهم في الشوط الأول بملعبهم ومثلما كنا في الأول ضد سيلتا فيجو".

وأوضح:"يجب أن نكون أكثر عدوانية، لدينا فكرة واضحة ولن تتغير مهما كانت طريقة لعب إنتر، سواء لعبوا بمهاجم واحد أو اثنين، لدينا فكرة واضحة للخروج وتحقيق الفوز".

مباراة مثل النهائي

تشافي واصل حديثه:"علينا القيام بواجبنا فيما يتعلق الأمر بمباريات خارج الأرض، هذه المباراة ستكون مثل النهائي وفرصة لتغيير الوضع في المجموعة".

واستكمل حديثه:"الانتقام مما حدث في ملعبهم بالمباراة الماضية هو هدفنا وسنقدم كل شيء من أجل الفوز، وبالنسبة للتحكيم فالسخط كان طبيعيًا بعد المباراة، ولكن الآن كل تركيزنا على الملعب دون التفكير في قرارات الحكم".

وعن رسالته إلى الجماهير:"تم بيع التذاكر بأكملها، لذلك نحن الآن بحاجة إلى الدعم وأن نعيش ليلة سحرية في ملعب كامب نو".

ما هو موقف المجموعة الثالثة؟

بايرن ميونخ يواصل العلامة الكاملة حتى الآن بـ9 نقاط، يليه إنتر بـ6 نقاط ثم برشلونة في المركز الثالث بـ3 نقاط وفيكتوريا بلزن بالمركز الرابع بلا نقاط.

الوضع صعب على النادي الكتالوني، وأمامه 3 نقاط من أجل تفادي الخروج المبكر من دوري الأبطال والتوجه إلى الدوري الأوروبي.