تشافي: من يفوز بكأس العالم إذا لم تتوج إسبانيا؟ صديقي ميسي

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن أفضل اللاعبين حتى الآن في بطولة كأس العالم 2022، وذلك في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

تشافي اعتبر أن البرازيلي ريتشارليسون هو أفضل مهاجم حتى الآن في مونديال قطر، بالإضافة إلى اختيار البلجيكي تيبو كورتوا كأفضل حارس مرمى.

فيما اختار تشافي لاعبه في برشلونة جوردي ألبا كأفضل ظهير في البطولة، فيما اعتبر أن دايو أوباميكانو وإبراهيما كوناتي هما أفضل قلبي دفاع في كأس العالم 2022.

أما فيما يتعلق بلاعبي الوسط الذين كان سيحب أن يلعب معهما، فقد اختار أيضًا ثنائي برشلونة ومنتخب إسبانيا، جافي وبيدري.

Xavi still has a lot of love for his friend Messi 🥰 pic.twitter.com/wNspexCpX8