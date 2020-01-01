تشافي منزعج من تصريحات أبيدال ويرفض الرد حالياً

تشافي لا يفكر في الرد بالوقت الحالي

أبدى تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة السابق والمدير الفني الحالي لنادي السد، انزعاجه من تصريحات إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة.

وكشف أبيدال في حوار سابق له، أن الفريق الكتالوني لم يدخل في مفاوضات مع تشافي خلال الفترة الماضية لخلافة إرنستو فالفيردي.

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وربطت الصحافة، اسم تشافي بالانضمام لكتيبة برشلونة، قبل أن تتعاقد الإدارة مع كيكي سيتين لتدريب الفريق.

ومن جانبها علمت مصادر صحيفة سبورت الإسبانية أن تشافي منزعج من تصريحات زميله السابق، ولكنه لا يفكر في الرد عليه بالوقت الحالي.

وفي سياق متصل، تصريحات أبيدال عن اللاعبين في برشلونة أثناء فترة فالفيردي تسببت في أزمة كبيرة مع الأسطورة ليونيل ميسي.

ويرى أبيدل أن العديد من اللاعبين كانوا غير راضيين عن أداء فالفيردي، ولم يتدربوا بالشكل الأمثل تحت قيادته.

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ومن جانبه اعترض ميسي على تصريحات أبيدال وقال: " نا بصراحة لا أحب القيام بهذه الأشياء ولكني أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه والعناية بقرارته".

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني بشكل كبير في هذا الموسم، سواء على صعيد الأداء والنتائج، أو على الصعيد الإداري.