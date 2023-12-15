تشافي: منذ شهر كنت السير فيرجسون والآن أشعر وكأن والدتي قد توفت!

التوتر مستمر في برشلونة هذا الموسم

كشف تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة، عن تلقيه العديد من الرسائل الغريبة في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها على المستويين الأوروبي والمحلي.

وضع برشلونة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني تأزم كثيرًا بعد الخسارة الأخيرة من جيرونا، كما أنهى الفريق رحلته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالسقوط أمام أنتويرب.

وهو ما جعل المؤتمر الصحفي لمواجهة فالنسيا غدًا، السبت، متوترًا للغاية، ليخرج تشافي قائلًا:"لا توجد لدي أي هواجس، تصلني رسائل أشبه بما يحدث في الجنازة، وكأن والدي أو أمي قد مات أحدهم".

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وواصل حديثه:"قبل شهر أخبرتوني أنني نسخة السير أليكس فيرجسون في برشلونة، والآن يتم مهاجمتي في كل مكان، سأصاب بالجنون مما يحدث، النادي بحاجة إلى الاستقرار".

وأما عن علاقته بجوان لابورتا:"ليس هناك ما أقوله أكثر مما قاله الرئيس، لدي علاقة غير عادية مع ديكو ونحن أصدقاء، العام الماضي كان أسوأ بكثير من الحالي، الآن يمكننا الفوز بجميع الألقاب الأربعة ولعبنا مباريات جيدة للغاية".

وأضاف:"لا أشعر بالوحدة في النادي، لدي أولًا الموظفون المخلصون الذين لن يخذلوني أبدًا كما أن الرئيس لم يخذلني أبدًا ويفي دائمًا بكل ما يقوله لي، ولكني أشعر بالتعجب من الضوضاء المحيطة بنا في كل مكان، يجب أن يتحد جميع عشاق النادي".

وجود مشاكل مع الجماهير:"هم يحاولون مساندة الفريق، أحصل على التشجيع الكافي في الشارع، هناك بعض النتائج الصغيرة التي لا تؤثر على الحالة العامة للأوضاع".

يذكر أن برشلونة يلعب غدًا ضد الخفافيش وهم في المركز الرابع بجدول الدوري الإسباني بـ34 نقطة بفارق 7 نقاط عن جيرونا المتصدر.