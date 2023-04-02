تشافي عن مركز إريك جارسيا الجديد: فكرة كرويف!

كرويف يهدي برشلونة لاعبًا جديدًا

أعطى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الحق لأصحابه فالمركز الجديد للاعبه إريك جارسيا في خط الوسط لم يكن من بنات أفكاره؛ بل نصيحة ورؤية جوردي كرويف.

ووسع برشلونة الفارق في الصدارة بينه وبين ريال مدريد إلى 15 نقطة بفوزه الكبير على إلتشي برباعية أمس السبت.

وتحدث تشافي المبتهج بما يقدمه فريقه وقال "التسجيل يمنحنا الثقة. أنسو كان جيدًا جدًا، هو لاعب هم بالنسبة لنا. الهدف نتاج عمله وموهبته. سعيد بشكل خاص لفيران توريش وفاتي، من استحقوا التسجيل سجلوا".

وسجل توريس وفاتي في رباعية برشلونة بالإضافة لثنائية زميلهما روبرت ليفاندوفسكي. وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن استمرار أنسو مع برشلونة أو رحيله.

وتطرق مدرب برشلونة لمركز إريك جارسيا الجديد في نصف الملعب وقال بصدق إنها لم تكن فكرته "بأمانة فكرة جارسيا كانت لجوردي كرويف –نجل الأسطورة الهولندية والمدير الرياضي لبرشلونة- قالها لي منذ السنة الماضية؛ ناقشنا الأمر مع الجهاز ووضعناه في هذا المركز خلال الشهرين. قدم مباراة عظيمة وأعتقد سيكون لدينا محور عظيم هو إريك".

وعلق إريك على مركزه الجديد وقال: "سألعب في المكان الذي يختاره المدرب؛ أنا قلب دفاع لكن إمكانياتي تؤهلني للعب في الوسط. كل لاعب مهم هذا ما يخبرنا به المدرب ويوم الأربعاء سنحاول مساعدة الفريق مجددًا".

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مع أفضلية للفريق الكتالوني بفوزه ذهابًا بهدف دون رد.