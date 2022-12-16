تشافي متعاطفًا مع اعتزال بوسكيتس: أهنئه وسيُركز أكثر مع برشلونة

تشافي يثمن قرار بوسكيتس

علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على قرار سيرجيو بوسكيتس بالاعتزال الدولي بعد مونديال قطر 2022 .

مدرب برشلونة ظهر متعاطفًا مع قرار زميله السابق في البرسا حيث يرى أن لحظة اتخاذ هذه الخطوة شخصية للغاية لكل لاعب.

وقال تشافي لوسائل الإعلام بالنادي الإسباني معلقًا على اعتزال بوسكيتس: "في النهاية إنه قرار شخصي يتخذه المرء عندما يشعر أنه الوقت المناسب، سيكون قد رأى الأمر على هذا النحو أتمنى له التوفيق".

وأضاف: "بوسكيتس سيكون الآن قادرًا على الراحة أكثر والتركيز مع برشلونة".

وأتم: "أهنئه، إنه لاعب صنع التاريخ وهو أسطورة، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم العالمية وأفضل لاعب خط وسط دفاعي في تاريخ إسبانيا".