تشافي: ليفاندوفسكي قالها بنفسه.. ومباراة فياريال قد تكون الأخيرة لديمبيلي!

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز عن العديد من الأمور الخاصة بفريق برشلونة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الميركاتو القادم.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فياريال في الدوري الإسباني: "الوضع الاقتصادي هو كل شيء، بالنسبة لي دي يونج لاعب مبهر، يستطيع أن يقود حقبة كاملة، لاعب متفهم ومرن وراغب في الفوز ويستطيع مساعدتنا كثيرًا، ولكننا نعود لنتحدث عن المال.. حقًا لا أريد هذا من جديد!".

وعن موقف اللاعبين المنتظر رحيلهم عن الفريق، قال تشافي: "لقد أخبرت اللاعبين الراحلين بموقفهم، وأن عليهم البحث عن نادٍ، أفعل هذا في الأيام الحالية، وأقول لهم إن عليهم أن يكونوا واضحين كما نكون نحن".

وأردف: "قد تكون تلك آخر مباراة لديمبيلي بقميص برشلونة.. وقد يجدد عقده أيضًا، دعونا نتحدث عن إلى أي مدى كان مهمًا لنا ولعب مباريات رائعة بينما لم يكن قد جدد عقده بعد".

ماذا قال تشافي عن اقتراب ليفاندوفسكي من برشلونة؟

وعن حالة البولندي روبرت ليفاندوفسكي وإلى أي مدى بات قريبًا من برشلونة، أكد تشافي أن "ليفاندوفسكي واحد من الخيارات المتاحة، لقد قال كل شيء بنفسه، هناك بعض المفاوضات ولكنها لا تكون سهلة حين يكون بايرن ميونخ طرفًا، ولكن إذا كان خيارًا متاحًا أم لا؟ نعم هو خيار متاح".

وعاد للإشارة إلى أن "علينا أن نبذل الجهد الاقتصادي للمنافسة مجددًا، سنحسن من طرفنا أشياء فنية، ولكن للمنافسة والفوز بالألقاب علينا التدعيم وهذا ما يعرفه النادي.

أتمتع بعملي وأتمنى الأفضل للنادي، هناك عمل دائم وأنا شخص متفائل وممتن لوظيفتي التي أستمتع بها".

هل حاول برشلونة ضم مبابي؟ تشافي يجيب

وفيما يتعلق بصفقة مبابي، أو هالاند، قال تشافي: "لم ندخل مفاوضات ضم هالاند أو مبابي، ليس علينا أن ننظر للوراء، علينا التركيز على تقوية أنفسنا والمنافسة من جديد.

بالنسبة لحالة مبابي فأكرر أننا لم ندخل هذه الصفقة، لم يكن هناك أي اتفاق مسبق يخص اللاعب".

وأضاف: "وضعنا خطة رياضية للفريق مع رئيس النادي وأتمنى أن نجد كل ما يلزم لتنفيذها، لقد أنقذنا وضعًا كان من الممكن أن يصبح أسوأ، وتدرجنا حتى وصلنا إلى مركز جيد في الدور الثاني، تحسنّا بدرجة كبيرة، وأنا أكثر شخص يطلب المزيد من نفسي".

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