تشافي ليس الوحيد .. قدوم فليك يُطيح بشخص آخر من أهم رجال برشلونة

يريد الرحيل لخوض تجربة مختلفة

بعد رحيل تشافي هيرنانديز عن صفوف برشلونة، يبدو أن هناك شخص آخر من أبناء النادي الكتالوني سيرحل بعده وهو رافا ماركيز.

الجميع كان يعرف أن تشافي سيرحل عن برشلونة، وهو الأمر الذي تم إعلانه بشكل رسمي أمس، الجمعة، وسط تأكيدات باقتراب الألماني هانز فليك من خلافته، رغم ارتباط ماركيز بالمنصب بسبب عمله المميز مع الفريق الرديف.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن ماركيز يريد الرحيل عن برشلونة هذا الصيف وإنهاء رحلته مع الرديف، بعدما كان يطمح في الحصول على فرصة تدريب الفريق الأول قبل أن يتم الاتفاق مع فليك.

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وأشارت إلى أن المكسيكي لديه عدة عروض بالفعل خارج فرق الشباب، حيث يريد المدافع السابق اختبار نفسه مع الكبار لاكتساب المزيد من الخبرات في عالم التدريب.

وأوضحت "سبورت" أن برشلونة فكر جديًا في الاستعانة بماركيز خلفًا لتشافي، ولكن الخبرة التي يتمتع بها فليك على صعيد المحترفين جعلته يفوز بالمنصب.

ولذلك قرر ماركيز الرحيل، ومن غير المتوقع أن يتغير هذا السيناريو، إلا إذا تمكن الفريق الرديف من الترقية إلى الدرجة الثانية الإسبانية، ووقتها سيتمكن المكسيكي من العمل في منافسة أكثر احترافًا.

وأما بالنسبة لبرشلونة فلا يريد النادي الكتالوني التخلي عنه قبل عام على نهاية عقده، لأنه سيكون من الجيد الحفاظ على شخصية مثله، يمكن الاعتماد عليها في أي وقت كخيار مؤقت في حالة فشل فليك، ولكن المكسيكي يريد اتخاذ خطوة أعلى بحياته المهنية، مع عدم استبعاد فكرة العودة لبرشلونة مرة أخرى بمنصب مدرب الفريق الأول.