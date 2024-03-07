تشافي: لن أتحدث عن إنريكي، وهذا رأيي في ما حدث مع ريال مدريد!

تطرق إلى موقف بيدري من العودة

اضطر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة للرد مرة أخرى، على الجدل التحكيمي الذي أثير مؤخرًا في إسبانيا بسبب ما حدث بمواجهة ريال مدريد وفالنسيا.

الحكم خيل مانزانو تصدر عناوين الصحف بعد موقعة الميستايا، بسبب إلغاء الهدف الثالث لريال لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2، وهو الأمر الذي تحدث عنه تشافي في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مايوركا بالدوري الإسباني.

وصرح تشافي عن رأيه في هذه الأزمة:"أعتقد أنني قمت بتقييم هذا الأمر بالفعل، أنتم تعرفون رأيي، ليست هناك حاجة للإصرار على سؤالي مرة أخرى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المدرب الكتالوني بمناسبة 400 مباراة لمارك تير شتيجن:"أعتقد أنه الحارس الأفضل في تاريخ برشلونة مع فيكتور فالديس، يتمتع بالنبل والشخصية والجرأة والقيادة، هو مثال يحتذى مثال يحتذى به في غرفة تبديل الملابس".

المنافسة على الدوري الإسباني وتحفيز لاعبيه ضد نابولي:"أعتقد أن الليجا لم تضيع، فقدنا فرصة في سان ماميس ولكن أمامنا فرصة أخرى غدًا، نحاول الضغط على المنافسين ولا نريد التركيز على دوري أبطال أوروبا فقط".

إصابة بيدري:"الشيء المهم هو أنه بخير، الأمر لا يتعلق بالعودة أمام ريال مدريد ولا التعافي من أجل دوري الأبطال، يجب عليه التفكير في التعافي بنسبة 100% فقط".

عمله مع جوان لابورتا:"الرئيس وجد نفسه في لحظة اقتصادية صعبة للغاية على المستوى المؤسسي والرياضي، قام بوظيفه بطريقة جيدة، وبالنسبة لي هو أفضل رئيس في تاريخ برشلونة وعليه إثبات ذلك مرة أخرى".

قدوم لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بدلًا منه:"لن أتحدث عن المدربين، لدينا العديد من المباريات هذا الموسم، غدًا سنلعب ضد ريال مايوركا الذي تأهل لنهائي الكأس، لذلك هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن المستقبل".

جدير بالذكر أن برشلونة يلعب أمام مايوركا، غدًا، الجمعة، في الجولة 28 من الدوري الإسباني، وهو في المركز الثالث بجدول المسابقة بـ58 نقطة بفارق 8 نقاط عن ريال الأول ونقطة واحدة عن جيرونا الثاني.