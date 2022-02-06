تشافي لجماهير برشلونة : ساعدوا ديمبيلي وتوقفوا عن التصفير ضده !

طالب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، جماهير النادي، بالتوقف عن إطلاق صافرات الاستهجان ضد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

برشلونة نجح في تحقيق الفوز على أتلتيكو 4/2، مساء اليوم، الأحد، بالدوري الإسباني، حيث سجل الرباعية جوردي ألبا، داني ألفيش، رونالد أراوخو وجافي.

ومن أهم الموضوعات التي تحدث عنها تشافي بعد اللقاء، كانت مسألة عثمان ديمبيلي، وهجوم الجماهير عليه، بسبب عدم تجديد عقده قبل نهاية في يونيو القادم.

وقال تشافي في تصريحاته:"إنه أكثر من انتصار لنا جميعًا،سواء الجماهير أو الجهاز الفني، كنا بحاجة إلى هذا الفوز، لعبنا بقوة وتفوقنا وقد تكون هذه المباراة نقطة تحول لنا".

وأضاف:"إنه نصر مهم جدًا بسبب التواصل مع الجمهور في المدرجات، ولكني أطلب من الجماهير دعم ديمبيلي، لقد دعموه بالفعل والآن حان الوقت لمساعدته، لذلك أطلب منهم التوقف عن إطلاق الصافرات ضده".

وعن عدم ظهور ديمبيلي:"لم يلعب بسبب قرار تقني، خطرت لي فكرة إشراكه لكني قررت فعل أشياء أخرى لضمان الفوز بعد طرد ألفيش".

تألق أداما تراوري:"إنه لاعب ناضج للغاية، يعرف متى يواجه ومتى يجب أن يمر، اختار اللحظات المناسبة وقراراته كانت ممتازة، هو جسديًا مثل الوحوش، جناح نقي وسيساعدنا وصفقة رائعة لنا، كانت بداية جيدة له ولأوباميانج أيضًا".

مواجهة دييجو سيميوني:"إنه يبحث عن شيء مختلف، يفهم كرة القدم بطريقة مختلفة، هي مجرد طريقة أخرى ينتهجها لرؤية كرة القدم وأحترمه بشكل لا يصدق وأنا مدرب مبتدئ بجانبه".

يذكر أن فوز برشلونة جعل الفريق يحتل المركز الرابع بجدول الليجا بـ38 نقطة، بفارق شاسع عن ريال مدريد المتصدر بـ50 نقطة.

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