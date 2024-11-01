كاد يغادر برشلونة بالمجان .. وعد تشافي ينقذ لامين يامال من شباك باريس سان جيرمان!

العرض الذي تسبب في ارتباك كامل داخل برشلونة

ثبت النجم الإسباني الواعد لامين يامال، أقدامه بقوة في برشلونة، وبعث برسالة اطمئنان لجماهير النادي الكتالوني، بأنه سيكون حامل شعلة مستقبل البارسا.

ووقف لامين يامال على مسرح "لو شاتيليه" الإثنين الماضي، حيث صفق له جميع الحضور في حفل "البالون دور"، عندما منحه 100 صحفي من لجنة تحكيم "فرانس فوتبول" أصواتهم ليفوز بجائزة "كوبا" كأفضل لاعب صاعد في العالم.

وارتبط اسم لامين يامال في الصيف الماضي، بعروض فلكية حيث ذكرت تقارير صحفية أن جوان لابورتا رئيس برشلونة، رفض التفريط في جوهرة برشلونة مقابل 200 مليون يورو، بينما خرج باريس سان جيرمان، لينفي عرضه 250 مليونًا من أجل يامال.

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وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة، كان له دور كبير في الحفاظ على جوهرة النادي الكتالوني من الرحيل في وقت سابق.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان كان قد نصب الشبكة بالفعل للظفر بموهوب برشلونة عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا، حيث تلقى وكيله آنذاك، إيفان دي لا بينيا، عرضًا مذهلًا من النادي الفرنسي.

وتسبب هذا العرض في حالة ارتباك داخل برشلونة، خصوصًا أن اللاعب صاحب الأصول المغربية، كان بإمكانه أن يرحل عن النادي بالمجان في سن 16 عامًا، لكن تشافي تدخل بذكاء ومنع هذه الصفقة من الإتمام.

وأكدت "موندو ديبورتيفو"، أن تشافي جلس مع لامين يامال وممثليه في تلك الفترة وأقنع الصبي بأنه يجب أن يبقى داخل برشلونة، ووعده بالحصول على فرصة قريبة مع الفريق الأول.

وختمت: "بالفعل وقع لامين على عقده الاحترافي الأول مع برشلونة في أبريل 2023، حيث تم تأمينه بشرط جزائي قيمته مليار يورو حتى 2026، وأوفى تشافي بواعده عندما ظهر الإسباني لأول مرة في كامب نو ضد ريال بيتيس".