تشافي: كنا نستحق الفوز والحكم الرابع اعترف بركلة الجزاء!

برشلونة خسر بخمسة أهداف أمام فياريال...

يعتقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، أن فريقه استحق الفوز في مباراته أمام فياريال، في الدوري الإسباني، والتي خسرها الفريق الكتالوني.

وسقط برشلونة، في فخ الخسارة أمام فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني، في مباراة تقدم فيها فياريال في البداية، ثم تقدم برشلونة قبل أن يعود فياريال بهدفين ويحسم اللقاء.

وقال تشافي هيرنانديز في تصريحات عقبت اللقاء: "كنا نستحق الفوز، بعد أن عدنا أمام فريق دافع بشكل جيد للغاية، لقد أهدرنا فرصة الهدف الرابع لنا، ثم ارتكبنا خطأ تكتيكي قبل التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق".

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وتابع: "إنه ملخص الموسم، الفريق سيء للغاية على الجانب العاطفي، ولكننا خرجنا من وضع أسوأ كفريق".

وأضاف: "في النهاية سيعاقبونني، أنا لا أريد إثارة المزيد من الجدل، كما أخبرني الحكم الرابع بوجود ركلة جزاء، وأن الكرة ضربت في مرفق مدافع فياريال، وتوجد صور على ذلك".