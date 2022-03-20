تشافي: كان يمكننا تسجيل المزيد، ولا نستبعد المنافسة على اللقب!

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه كان يستطيع الفوز بنتيجة أكبر على نظيره ريال مدريد في مواجهة مساء الأحد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة وأكد خلالها سعادته بالفوز والأداء الكبير ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال تشافي: "أنا سعيد للغاية بما قدمه الفريق في لقاء اليوم، لقد فزنا على متصدر ترتيب الدوري الإسباني في قلب ملعبه".

وأضاف: "لا أعتقد أن فريقنا سيحقق الفوز بلقب الدوري، لكن لا يمكننا أن نستبعد أي شيء في كرة القدم، الأمر صعب لكننا سنحاول".

وأكمل: "عرفنا كيف نلعب ضدهم، وخلقنا الكثير من الفرص، وكان من الممكن أن نحرز المزيد من الأهداف لكن ذلك لم يحدث".

وكان برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف نظيفة على ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن ذلك الفوز هو الأول لبرشلونة بعد ست مباريات دون انتصار ضد الملكي، وقلص الفارق بين الفريق الكتالوني والمتصدر إلى 12 نقطة مع مباراة أقل لكتيبة تشافي.