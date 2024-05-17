رغم تصريحات تشافي .. قرار نهائي من لابورتا يحسم مصير مدرب برشلونة

الإعلان الرسمي بعد مباراة رايو فايكانو

استقر جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بشكل نهائي على إقالة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، وسيتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان تشافي قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له في برشلونة، قبل أن يعقد جلسة مع لابورتا، ويتم الاتفاق في 24 أبريل الماضي على استمراره في منصبه، لكن يبدو أن هذا الاتفاق قد انتهى.

وكشفت شبكة "راديو كتالونيا"، أن لابورتا قرر الإطاحة بالمدرب الإسباني، بسبب حالة الغضب العارمة داخل مجلس الإدارة بشأن تصريحات تشافي الأخيرة والتي أكد خلالها أن الوضع الاقتصادي للنادي يصعب المنافسة مع الأندية الكبرى على البطولات في الموسم المقبل.

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وأشارت الشبكة، إلى أن القرار سيكون رسميًا عقب مواجهة رايو فايكانو في الليجا (الأحد المقبل)، حتى لا يؤثر على لضمان الفريق المركز الثاني، وقد اتخذه لابورتا عقب المؤتمر الصحفي لتشافي قبل مواجهة ألميريا".

وكان تشافي قد علق على هذه الأنباء، بعد مباراة ألميريا، قائلًا: "لقد قلت ما أعتقده، الوضع الاقتصادي ليس الأفضل، لكننا سنظل نطمح إلى الحد الأقصى. أتطلع خلال الموسم المقبل للفوز بالألقاب".

وأوضحت: "لابورتا لم تعجبه تصريحات تشافي، التي أفاد فيها بأنه سيكون من الصعب جدا التنافس مع ريال مدريد والأندية الأوروبية الأخرى، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها النادي.. لذا قرر (رئيس برشلونة) عدم السفر مع بعثة الفريق إلى ألميريا".

وكانت صحيفة "ماركا"، قد ذكرت أنه على الرغم من الإحباط من المؤتمر الصحفي لتشافي، لن يكون هناك أي إجراء، وقد قال المدير الفني نفس الشيء، لكنهم لم يذكروا أن لابورتا يفكر في الإقالة أيضًا.