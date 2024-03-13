تشافي يعد قائمة الأعداء من "رجال جوارديولا".. ويسلم "رقبة" أحدهم للجماهير!

من هم "أعداء" مدرب برشلونة؟

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هاجم تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، وسائل الإعلام عقب الفوز على نابولي (3-1) والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي في كلمته بالمؤتمر الصحفي: "هناك الكثير من الضغط على اللاعبين، اليوم كان بمثابة الإنذار النهائي، لكنني قلت لهم إن أحدًا لن يموت".

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وأضاف: "قيل حتى إننا أحمق دوري أبطال أوروبا، الصحفيون الذين يقولون إنهم يمثلون برشلونة، ماذا سنفعل الآن مع أحمق أوروبا؟ في إشارة إلى مقال ("برشلونة، الذي هزم من قبل شاختار، هو أحمق أوروبا".

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ونقلت صحيفة كادينا سير عن الصحفي رامون بيسا من "El País"، إنه لم يتفاجأ بتصريحات تشافي، حيث أجرى معه محادثة في وقت سابق على واتساب، وقال له المدرب حينئذ "أنت تكتب بسوء نية".

وأوضح: "لا أقبل بعد كتابة مئات المقالات عن برشلونة على مر السنين، أن يقول إنني أكتب بسوء نية. وضع الأمر أمام الجماهير لتهاجمني، إذا كان هذا يساعده على أن يكون أكثر راحة مع نفسه، أعتقد أنه جيد، لأنني أكثر راحة مع نفسي".

من جهته، أكد الصحفي رودريجيز جايري، أن تشافي لديه قائمة تضم 25 صحفيًا "مقربين من بيب جوارديولا"، يشعر بالتأكيد أنهم مفرطون في انتقادهم له ويرى أن حملاتهم "غير عادلة".

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