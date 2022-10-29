تشافي: فشل برشلونة الأوروبي جعله متوترًا، ولن نترك الريال يرتاح!

تشافي يؤمن أن الفوز أمام فالنسيا يضغط على ريال مدريد

أوضح مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، أن فريقه قد ظهر بصورة سيئة استحوذ عليها "القلق" في مواجهة فالنسيا بسبب ما حدث يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

حيث كان برشلونة قد خسر على أرضه أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية دون رد، وتأكد هبوطه إلى الدوري الأوروبي، لكنه استطاع اليوم تحقيق الفوز على الخفافيش في الدقائق الأخيرة من اللقاء بهدف روبرت ليفاندوفسكي.

وعن الفوز، قال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "إنه نصر مهم للغاية بالنسبة لنا. الفريق لم يتوقف عن الإيمان. اليوم لعبنا بقلق، دوري الأبطال أثر علينا، ما حدث يوم الأربعاء كان ثقيلاً. لم ننجح في اتخاذ القرار الأخير، في اللمسة الأخيرة جنينا ثمار القلق السيئة".

وعن أحقية برشلونة في الفوز باللقاء، أضاف: "إنه مستحق. الفوز مهم للفريق، لقد عمل الفريق وجاءت المكافأة في اللحظة الأخيرة ولكن كان من الممكن أن تأتي قبل ذلك. هذا يمنحنا الروح المعنوية والثقة، حيث ننام كقادة ونضغط على مدريد".

جدير بالذكر أن مواجهة برشلونة المقبلة ستكون يوم الثلاثاء المقبل ضد فيكتوريا بلزن، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.