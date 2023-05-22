تشافي عن واقعة فينيسيوس جونيور: إذا شتمت عاملًا ستضرب بالطوب!

تصريحات هامة من تشافي هيرنانديز للدفاع عن فينيسيوس جونيور بعد أحداث مباراة فالنسيا..

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على الأحداث التي شهدتها مباراة فالنسيا وريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني 2022-23، والهجوم العنصري على البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم النادي الملكي.

برشلونة يحل ضيفًا مساء الثلاثاء على بلد الوليد في الجولة 36 من الدوري الإسباني، وخلال المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة علق تشافي هيرنانديز على الهجوم العنصري الذي واجهه فينيسيوس جونيور في ملعب "ميستايا".

وقال تشافي في تصريحاته: "لطالما اعتقدت أنني أعمل وفي مكان عملي، إن كرة القدم هي الرياضة الوحيدة التي يتم فيها قبول الإهانات".

وأضاف: "حين أكون على مقاعد البدلاء ويطلقون عليّ ابن هذا أو ابن ذلك. أنا لا أرى أي خباز، عامل أو صحفي يتم إهانته بمثل هذا الأمر".

وتابع: "لقد حان الوقت لوقف هذا، إنها رسالة لرئيس الرابطة أو الاتحاد الإسباني، لا يوجد معلم يتعرض للإهانة أو أي عامل، اذهب لإهانة عامل وشاهد ما يحدث لك، سوف يتم إلقاء الحجارة عليك لذلك".

وأردف: "لسنا مضطرين لتحمل الإهانات والوقاحة بجميع أنواعها خلال ساعات عملنا، لطالما فكرت في الأمر والآن بعد أن أصبحت مدربًا لبرشلونة ولدي المزيد من القوة الإعلامية، أغتنم الفرصة لأقول ذلك".

وعن واقعة البرازيلي في ملعب "ميستايا" قال تشافي: "فينيسيوس هو إنسان قبل أن يكون لاعبًا لريال مدريد، عليك أن تدافع عن أي شخص وأنا أستغل منصبي كمدرب لبرشلونة للدفاع عنه".

وأكمل: "لا يهمني شعار الفريق، عليك أن تتوقف عن الإهانات مهما كان السبب، فالمحترفون ليسوا مضطرين لتحمل هذا، إنه أمر مزعج للغاية، لا أراه في أي رياضة أخرى، في التنس الجميع يصمتون عندما يلعب التنس، علينا أن نقول كفى، ونعود إلى منازلنا عندما يحدث ذلك".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "لا أعتقد أنه من الضروري الوصول إلى نقطة القول بأن إسبانيا عنصرية، ولكن كانت هناك أعمال عنصرية وهذا ما يجب إدانته وتثقيف الناس علينا أن نكون قدوة للمجتمع ولكن إذا كنت في بيئة يهينونك من الصعب جدًا أن تكون مثاليًا، وهذا ما يحدث مع فينيسيوس".