تشافي عن هزيمة ريال مدريد من السيتي: مشجعو برشلونة "سعداء" ولكن الليجا أهم!

الفريق الكتالوني سعيد هذه الأيام بالعديد من التفاصيل

على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني، والتي باتت تحصيل حاصل بعد حسم الفريق الكتالوني لقب الليجا، تحدث المدرب تشافي هيرنانديز عن مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي على ملعب الأخير في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي: "فوز مانشستر على ريال مدريد في نصف نهائي الأبطال؟ بالنسبة للكوليز (مشجعي برشلونة) لابد أن يكون هذا ممتعًا".

لكنه أضاف: "أما بالنسبة للمحترفين، فإننا نولى أهميى كبيرة للفوز بلقب الليجا، القيمة ليست في هزيمة ريال مدريد، ولكن القيمة أن ترى المتعة التي توجد لدى المشجعين".

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني في الجولة الماضية خارج دياره وتحديدًا أمام جاره إسبانيول على ملعب باور 8 بالفوز عليه 4-2، ليحقق التتويج المنتظر منذ عام 2019.