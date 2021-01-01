تشافي عن ميسي: الأفضل في التاريخ سيحطم رقمي في برشلونة

ميسي على وشك رقم قياسي جديد

أشاد مدرب السد وقائد برشلونة السابق تشافي بليونيل ميسي واقترابه من تحطيم رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة بقميص الفريق الكتالوني.

ميسي إذا شارك في لقاء ويسكا مساء الليلة لحساب الليجا سيبلغ اللقاء رقم 767 بقميص البلوجرانا ويعادل رقم تشافي القياسي.

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وقال مدرب السد الحالي مع "موندو": "كان يمكن رؤية أن ليو سيكسر رقمي، إذا لم يغادر برشلونة سيزيد من أرقامه لأنه صغير في السن بعد".

وأضاف: "يمكنه تقديم المزيد، كان يجب أن يكون ليو من يكسر الرقم، من العدل أن أفضل لاعب في التاريخ هو أكثر من لعب بقميص برشلونة".

وواصل القائد السابق: "من الفخر أن أفضل لاعب في التاريخ هو من يكسر رقمي، بوسكيتس بإمكانه تحقيق الأمر كذلك، ليو هكذا، لا يمكنك المنافسة معه".

وختم: "أتمنى أن يلعب المزيد مع برشلونة ويترك سجلاً تاريخياً، أتمنى أن يستمر مع برشلونة لمواسم أخرى مقبلة".

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وينتهي عقد ميسي رفقة الفريق الكتالوني بحلول نهاية الموسم الجاري، ولم يتضح حتى الآن قراره النهائي بخصوص الاستمرار أو المغادرة.