مدرب برشلونة يرشح ريال مدريد رغم كل شيء

تناول تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة العديد من التفاصيل المحيطة بمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال تشافي عن المباريات على هذا الملعب تحديدًا: "لدي العديد من الذكريات الرائعة في سانتياجو برنابيو، أتذكر مباراة الـ 6-2 دائمًا، لكن الحاضر قصة أخرى، لقد فازوا بالعديد من الألقاب الأوروبية في السنوات الأخيرة لذلك دائمًا أرشحهم للفوز".

وعن نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، قال: "فينيسيوس جونيور لاعب رائع، إنه مؤثر للغاية في مدريد، وعلينا أن نراقبه بشكل جيد للغاية".

لكنه شدد على أن مدافعه رونالد أراوخو محل ثقة كبيرة، فقال: "أراوخو لاعب رائع أينما شارك، أملك ثقة كبيرة فيه دائمًا".

وأردف: "بيدري غيابه مؤثر للغاية تمامًا مثل ديمبيلي وليفاندوفسكي، بيدري لاعب أساسي في تشكيلتنا وفي الوسط ويقدم التمريرات ويحرز الأهداف، لاعب محوري في تشكيلنا".

وأضاف عن اتهامات برشلونة برشوة الحكام: "لا أحب الحديث عن هذا الأمر لكن شعوري الرئيسي هو أن برشلونة لا تتم مساعدته من قبل الحكام، وأنا شخصيًا لا أحب الفوز بالغش أبدًا".